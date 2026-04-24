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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerkratzen geparktes Auto in Dollern - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen Freitag wurde zwischen 13:00 h und 14:00 h in Dollern auf dem Parkplatz zwischen dem Kaufhaus Mohr und EDEKA ein dort abgestellter schwarzer VW-T-Cross beschädigt.

Ein bisher unbekannter Täter hatte dazu offenbar die linke und rechte Fahrzeugseite des SUV mit einem Schlüssel oder ähnlichen Gegenstand zerkratzt und so einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die den sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 auf der Horneburger Wache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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