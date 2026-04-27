Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Cuxhaven sucht nach vermisster 15-Jähriger aus Geestland

Stade (ots)

Aktuell wird die 15-jährige Kitti Eszter Orgovan aus Geestland vermisst.

Sie ist etwa 160 cm groß, hat braune Augen, dunkles, schulterlanges Haar und eine schlanke Statur.

Sie trägt eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe und einen Nike Rucksack. (Siehe Bild)

Zuletzt wurde sie in Bremen gesehen. Allerdings könnte sie sich auch im gesamten Großraum Stade/Bremen aufhalten.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Cuxhaven unter 04721 5730 oder die Polizei Geestland unter 04743 9280.

Foto unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6263412

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Benita Englich Telefon: 04721-573-204 E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

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