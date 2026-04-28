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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte versuchen in Stader Kindergarten einzubrechen, werden aber durch Alarmanlage vertrieben

Stade (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Stader Innenstadt in der Neubourgstraße zwischen 01:35 h und 01:45 h mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des dortigen Kindergartens eingeschlagen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst und der oder die Täter ergriffen die Flucht ohne in das Gebäude einzusteigen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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