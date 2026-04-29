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POL-STD: Unbekannte sägen Bushaltestellenhäuschen in Sauensiek um - Polizei sucht Zeugen

POL-STD: Unbekannte sägen Bushaltestellenhäuschen in Sauensiek um - Polizei sucht Zeugen
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Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht an der Landesstraße 130 in Sauensiek in der Nähe der Straße Bredenhorn mit einer Motorsäge ein hölzernes Bushaltestelle-Wartehäuschen in ca. 30 cm Höhe abgesägt, so dass das dieses nach vorne auf den Geh- und Radweg stürzte.

Der Unterstand wurde dabei vollständig zerstört.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Apensen sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Krach der Kettensäge in der Nacht in dem Bereich gehört haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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