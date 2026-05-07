Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch: Hochwertiger Schmuck entwendet

Hagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen verschafften sich am 25. Dezember 2025 in den Nachmittagsstunden Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck im sechsstelligen Eurobereich.

Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen?

Zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/202977

Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

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