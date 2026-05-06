Polizei Hagen

POL-HA: Autospiegel berühren sich im Begegnungsverkehr - zwei Personen leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (05.05.) verletzten sich zwei Personen bei einem Autounfall in der Straße "Im Kettelbach". Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 29-Jähriger gegen 15.45 Uhr aus Richtung Breckerfeld kommend mit seinem Audi unterwegs. Im Kurvenbereich kam ihm eine 48-jährige Hagenerin mit ihrem VW entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die Außenspiegel der beiden Autos zusammen. Der Audi-Fahrer wich zudem nach rechts aus und fuhr in die Böschung. Das Fahrzeug musste aus dem Graben gezogen werden. Die Unterbodenverkleidung des Autos war komplett zerbrochen. Vermutlich kam der Audi auf einer Begrenzungsstange zum Stehen. Diese lag beim Eintreffen der Polizei stark deformiert im Graben. (arn)

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