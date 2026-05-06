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Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt alkoholisierte Randalierer vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) randalierten zwei Männer in einer Wohnung am Märkischen Ring und lösten dadurch einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten erschienen gegen 17.50 Uhr an dem Mehrfamilienhaus und trafen zwei Männer im Alter von 42 und 24 Jahren an, die in einer Wohnung den Esstisch und die Küche beschädigt hatten. Zudem hatten sie Bierflaschen zerstört und Geschirr auf dem Boden verteilt. Der 24-Jährige hatte sich durch die Gewalteinwirkung eine Verletzung an der Hand zugezogen.

Die beiden Männer machten einen alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Test ergab bei dem 42-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille. Da die Tatverdächtigen weder in dem Haus noch an einer anderen Adresse in Deutschland gemeldet sind, nahmen die eingesetzten Beamten das Duo vorläufig fest. Bevor sie beide ins Polizeigewahrsam brachten, wurde die Verletzung des 24-Jährigen in einem Krankenhaus behandelt. (rst)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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