POL-HA: "Heute ist dein Todestag" - Patient beleidigt und bedroht Rettungskräfte
Hagen-Eckesey (ots)
Ein renitenter Patient beleidigte und bedrohte am Montagabend (04.05.2026) Rettungskräfte der Hagener Feuerwehr. Der 53-jährige Mann löste gegen 18.30 Uhr einen Einsatz des Rettungsdienstes aus, weil er bei Starkregen regungslos auf dem Gehweg der Eckeseyer Straße lag. Er regierte auf Ansprache der Einsatzkräfte und folgte ihnen zunächst auch freiwillig zur Behandlung in den Rettungswagen. Plötzlich wurde er aggressiv und sprach Beleidigungen aus. Einen der beiden Rettungskräfte bedrohte er im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten unter anderem mit den Worten "heute ist dein Todestag". Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Zur weiteren Behandlung musste der unterkühlte Mann in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Bedrohung und der Beleidigung ein. (sen)
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