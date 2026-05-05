Polizei Hagen

POL-HA: Durchsuchungsmaßnahmen und Fund von Diebesgut aus Einbruch in Hochschule

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag (30.04.) trafen Polizisten im Zuge von Ermittlungen einen 45-jährigen Mann in der Berliner Straße an, der unter Verdacht steht, mit Diebesgut gehandelt zu haben. Er führte zu diesem Zeitpunkt einen gestohlenen Videoprojektor mit sich. Erst wenige Tage zuvor waren Geräte bei einem Einbruch in der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) entwendet worden. Unbekannte drangen in einen Unterrichtsraum ein, brachen einen Computerschrank auf und entwendeten unter anderem einen Computer und einen Beamer.

Ermittlungen führten zu dem 45-Jährigen und zu seiner 38-jährigen Lebensgefährtin, die das Diebesgut online verkaufen wollten. Das Paar ist bereits mehrfach wegen Eigentums- und Betrugsdelikten in Erscheinung getreten. Bei Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung der 38-Jährigen fand die Polizei Betäubungsmittel und weiteres Diebesgut. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der 45-Jährige und seine 38-jährige Lebensgefährtin erhielten Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

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