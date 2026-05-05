Polizei Hagen

POL-HA: Kontrolltag der Hagener Polizei in der Motorradsaison: Sicherheit im Blick

Hagen (ots)

Am Sonntag (03.05.) führte die Hagener Polizei einen direktionsübergreifenden Einsatz zur Verhinderung von Motorradunfällen durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die DEKRA und die Verkehrswacht Hagen. Die Verkehrssicherheitsberater der Behörde waren ganztägig auf dem Parkplatz am Hengsteysee tätig. Sie klärten Interessierte zusammen mit der Verkehrswacht über unterschiedliche Unfallgefahren und deren Vermeidbarkeit auf. Die Einsatzkräfte hatten eine Airbag-Weste im Gepäck, um die Schutzausstattung für Zweiradfahrer zu zeigen, und die Funktionsweise erklären zu können. Zudem verdeutlichten sie mittels einer sogenannten Rauschbrille, welche Auswirkungen Alkohol und Betäubungsmittel auf die Wahrnehmung haben. Die Resonanz war sehr positiv.

An der Dortmunder Straße und der Dahler Straße fanden gezielte Kontrollen statt. Bei den technischen Kontrollen durch die DEKRA wurden insgesamt 57 Motorräder technisch näher betrachtet. Erfreulicherweise konnten kaum Beanstandungen festgestellt werden.

Zu den festgestellten Verstößen:

Ein Motorradfahrer konnte die notwendigen Dokumente zur Auspuffanlage nicht vorzeigen. An einem anderen Fahrzeug wurde ein Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht. Zudem stoppten die Polizisten ein Fahrzeug, an dem ein Licht defekt war.

Während des Kontrolltages trafen die Beamten eine Person an, die ihren Führerschein nicht mitführte, eine andere Person nutzte ein Handy am Steuer. Am Einsatztag wurden zudem insgesamt 102 Geschwindigkeitsverstöße (sämtliche Kraftfahrzeuge) festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der gegen 16 Uhr auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Boele unterwegs war. Er konnte mit 102 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen werden. Der Fahrer mit Hagener Kennzeichen muss damit rechnen, mehr als 300 Euro Bußgeld zu bezahlen. Außerdem erhält er zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Alleine an der Dortmunder Straße stellte die Polizei 47 Geschwindigkeitsverstöße fest (sämtliche Kraftfahrzeuge, nicht nur Motorräder).

Viele Personen begrüßten die Kontrollen der Hagener Polizei ausdrücklich und lobten die verkehrsdidaktischen Gespräche mit allen Partnern und Beamten. Auch in Zukunft wird die Hagener Polizei ähnliche Kontrollen durchführen, um für Sicherheit auf Hagens Straßen zu sorgen. (arn)

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