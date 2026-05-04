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Polizei Hagen

POL-HA: Renitenter Mann muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Schwerter Straße trafen Polizisten am Montag (04.05.) gegen 0.50 Uhr an einer Bushaltestelle auf einen 39-Jährigen, der sich weigerte, einen Bus zu verlassen. Zunächst reagierte der Mann ruhig und kooperativ auf die Streifenwagenbesatzung. Nachdem er die Beamten nach draußen begleitet hatte, wechselte er jedoch in eine aggressive Stimmung. Die Aufforderung, die Örtlichkeit umgehend zu verlassen, ignorierte er mehrfach. Stattdessen baute er sich bedrohlich vor den Einsatzkräften auf und lief mit gehobenen Händen auf sie zu. Zunächst hielten ihn die Polizisten mit ausgestreckten Armen auf Abstand. Da der 39-Jährige ihnen jedoch weiterhin zu nahekam und sich nicht beruhigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der renitente Mann lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Er wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht. (arn)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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