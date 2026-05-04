Polizei Hagen

POL-HA: Anwohnerin beobachtet Fahrraddieb

Hagen-Mitte (ots)

In der Grabenstraße entwendete ein 50-Jähriger am Samstag (02.05.) ein Fahrrad. Der Mann löste zwei Stunden zuvor bereits einen Polizeieinsatz aus, nachdem er auf Zeugen den Eindruck erweckte, in hilfloser Lage zu sein. Um 17.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin dann, wie er im Bereich eines Hofes an verschiedenen Türen und Fenstern rüttelte. Der alkoholisierte 50-Jährige war kurzzeitig nicht mehr im Sichtfeld der Zeugin. In dieser Zeit verschaffte er sich Zutritt zu einer Garage, in der das Fahrrad stand. Mit diesem fuhr er in Richtung Körnerstraße. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann im Volmepark an - neben ihm befand sich das geklaute Rad. Auf den Diebstahl angesprochen, verhielt sich der Mann sehr respektlos und uneinsichtig gegenüber den Beamten. Er stritt den Diebstahl weder ab, noch gab er diesen zu. Stattdessen wollte er mit den Polizisten diskutieren und wollte diese "vorführen". Der 50-Jährige erhielt eine Strafanzeige und wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Das Fahrrad konnte an den Besitzer übergeben werden. (arn)

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