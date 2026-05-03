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Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruchdiebstahl gescheitert - Täter versuchten Einbruch an Terrassentür

Hagen (ots)

Am 02. Mai 2025 wurde die Polizei zu einem Einbruchversuch in den Hagener Stadtteil Haspe, Straße Nöckel, gerufen. Aufgrund der Spurenlage hatte eine 58-jährige Eigentümerin den Versuch unbekannter Täter bemerkt, über die rückwärtige Terrassentür in ihr Wohnhaus einzudringen.

Die Täter setzten ein Hebelwerkzeug ein, um die Tür gewaltsam zu öffnen. Doch die Tür war aus Metall und mehrfach gesichert, weshalb der Einbruch nicht gelang. Die Täter konnten nicht in das Haus eindringen, verursachten jedoch Sachschaden.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei übernommen. Die genauen Umstände und die Tatzeit sind noch Teil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer etwas zu diesem Vorfall oder verdächtige Beobachtungen in der Umgebung machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hagen zu melden. Hinweise sind unter der Telefonnummer 02331/986-2066 oder über die Internetwache der Polizei NRW (www.polizei.nrw.de) möglich.

Die Polizei nutzt diesen Vorfall, um erneut darauf hinzuweisen, dass Einbrüche häufig durch richtiges Verhalten, gute Sicherheitsvorkehrungen und aufmerksame Nachbarn verhindert werden können. "Achten Sie auf verdächtige Situationen in Ihrer Nachbarschaft. Im Zweifelsfall alarmieren Sie sofort die Polizei unter Notruf 110", so die Empfehlung der Polizei.

Für weitere Informationen oder präventive Tipps steht das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter den Rufnummern 02331/986-3659 oder 02331/986-3654 zur Verfügung. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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