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Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Polizei weist Ehemann aus der Wohnung

Hagen (ots)

Hagen, 02. Mai 2026 - Die Polizei wurde gestern Nachmittag zu einem Vorfall häuslicher Gewalt in Wehringhausen gerufen. Ein 28-jähriger Mann hatte seine 24-jährige Ehefrau mit einem Handy am Kopf verletzt.

Bei der Aufnahme des Vorfalls stellten die Beamten fest, dass es in der Vergangenheit bereits häufiger zu Streitereien gekommen war, die die Beziehung belasteten. Auch gestern eskalierte ein erneuter Streit und führte zu körperlicher Gewalt.

Angesichts der aggressiven Haltung des Ehemannes und der Gefahr weiterer Eskalationen entschieden die Polizisten, den Mann aus der gemeinsamen Wohnung zu verweisen. Es wurde ein 14-tägiges Rückkehrverbot erlassen. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei übernommen.

Die Polizei rät allen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, sich zu melden. Betroffene können sich jederzeit an die Polizei wenden oder das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 bzw. das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900 kontaktieren. Die Beratung ist rund um die Uhr und in 18 Sprachen verfügbar.

Für weiterführende Beratung steht auch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen zur Verfügung. Sie erreichen die zuständigen Beamten unter den Telefonnummern 02331 986-3659 oder -3654. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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