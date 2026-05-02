Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen und mit Waffe auf EScooter unterwegs

Hagen (ots)

Am Abend des 01.05.2026 konnte eine 31-jährige männliche Person auf einem Escooter in der Schwerter Straße festgestellt und kontrolliert werden. Die Beamten stellten fest, dass die Person unter Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hat. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnte ein verbotener Gegenstand in Form eines Teleskopschlagstockes aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Schlagstock wurde sichergestellt und es wurden gegen ihn zwei Anzeigen vorgelegt.KR

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