POL-HA: Ungesichertes Fahrzeug rollt gegen Roller
Hagen (ots)
Am 01.05.2026 wurde am frühen Nachmittag ein Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Food-Kette in Haspe abgestellt, aber nicht gegen Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug machte sich in der Abwesenheit des Fahrers selbstständig und rollte gegen einen geparkten Roller. Der Roller wurde beschädigt, es entstand Sachschaden. Durch die Polizei wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen.KR
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