Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Brände in der Innenstadt: Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Mitte (ots)

Die Hagener Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu mehreren Brandgeschehen, die sich am Mittwoch (29.04.2026) in der Innenstadt ereignet haben. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei bei allen fünf Bränden von Brandstiftung aus.

Der erste Brand wurde um etwa 13.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße gemeldet. Dort brannte Pappe in einem Hausflur. In einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Stresemannstraße kam es um circa 14 Uhr zum zweiten Brand. Hier wurde ein abgestellter Kinderwagen in Brand gesetzt und brannte anschließend vollständig aus. Um 16.30 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Hugo-Preuß-Straße. Dort entzündete eine unbekannte Täterschaft eine Einkaufstüte im Treppenhaus. Gegen 17.30 Uhr schloss sich der nächste Brand in der Elberfelder Straße an. Hier wurde brennende Pappe in einen Kinderwagen gelegt, der sich in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses befand.

Alle aufgeführten Brände konnten durch Anwohner gelöscht werden, bevor größere Schäden entstanden.

Zuletzt brannte es dann um circa 18 Uhr im Nachbarhaus des zuvor betroffenen Hauses in der Hugo-Preuß-Straße. Hier stand ein Kühlschrank, der in einem Hausflur in der dritten Etage abgestellt worden war, in Flammen und erzeugte eine starke Rauchentwicklung. Das Mehrfamilienhaus musste von Einsatzkräften der Feuerwehr evakuiert werden. Zwei männliche Bewohner im Alter von 72 und 49 Jahren erlitten leichte Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach aktuellen Kenntnissen sind drei Wohnungen bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf den oder die Täter, weshalb sie um Unterstützung von Zeugen bittet: Sie haben verdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen im Bereich der genannten Brandorte gemacht, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten? Wenn Sie Angaben zu den Bränden machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei Hagen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell