Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt durch 37-jährige Ehefrau - Polizisten verweisen sie der Wohnung

Hagen-Vorhalle (ots)

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag (29.04.2026) zu einer häuslichen Gewalt in Vorhalle gerufen, wo eine Frau ihren Ehemann mit ihrem Handy schlug. Als die Beamten eintrafen, hatte die Frau die gemeinsame Wohnung in dem Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Der betroffene Mann schilderte, dass seine Frau ihn bereits seit etwa einem Jahr körperlich angehe und schlage.

Dem Anlass dieses Polizeieinsatzes liegen Streitigkeiten zugrunde, die sich an dem Nachmittag beim Kochen entwickelten. Der Mann bereitete Essen vor, als sich die 37-Jährige ihm näherte und ihn mit ihrem Handy gegen den Kopf schlug. Er erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund der Schilderungen und der dadurch abgeleiteten Steigerung der Gewaltbereitschaft entschieden sich die Polizeibeamten, die Frau für 14 Tage der Wohnung zu verweisen.

Kurz nachdem der Einsatz beendet war, kehrte die Frau in das Haus zurück und der Mann verständigte die Polizei. Im Gespräch mit den Einsatzkräften stritt sie jegliche Vorwürfe ab und verweigerte die Entgegennahme der gefertigten Dokumente. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Kriminalpolizei.

Falls auch Sie Opfer von häuslicher Gewalt werden, melden Sie die Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 oder das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900. Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr in 18 Sprachen erreichbar. Darüber hinaus steht Ihnen das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen bei Fragen und für Beratungen unter der Rufnummer 02331 986-3659 /-3654 zur Verfügung. (rst)

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