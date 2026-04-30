Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt und gibt bei Unfallaufnahme an, Drogen konsumiert zu haben

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 30-jähriger Hagener verlor am Mittwoch (29.04.) auf dem Radweg in der Kuhlestraße die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass er gegen 13 Uhr ins Straucheln geraten war. Er habe sich zu diesem Zeitpunkt alleine auf dem Radweg befunden.

Die Streifenwagenbesatzung bemerkte im Gespräch mit dem 30-Jährigen einige Auffälligkeiten. Er sprach verlangsamt, undeutlich und stellenweise sogar unverständlich. Zudem wirkte er aggressiv. Es ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Hagener berichtete, dass er regelmäßig Betäubungsmittel konsumiere. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er aufgrund der Feststellungen auch eine Blutprobe abgeben. Der 30-Jährige erhielt eine Anzeige. Die Auswertung der Blutprobe dauert an. (arn)

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