Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Haftbefehl schlägt Autoscheibe ein

Hagen-Haspe (ots)

Ein aggressiver 39-jähriger Mann beschädigte am Dienstag (28.04.2026) gegen 22.15 Uhr eine Fensterscheibe eines Smart, der an der Enneper Straße im Bereich der Nordstraße auf einem Seitenstreifen geparkt worden war. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, woraufhin sich Beamte zur Einsatzörtlichkeit begaben. Dort erklärte ein Zeuge, dass sich der 39-Jährige gestritten hatte und im Zuge dessen gegen die Windschutzscheibe schlug. Diese zersprang. Anschließend begaben sich die Beteiligten in das dort befindliche Wohnhaus.

Die Polizisten trafen den augenscheinlich alkoholisierten 39-Jährigen an und überprüften seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag, der daraufhin durch die Beamten vollstreckt wurde. Sie brachten den Mann ins Polizeigewahrsam. Dort ergab ein Atemalkoholtest, dass der Mann unter dem Einfluss von 1,5 Promille stand. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (rst)

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