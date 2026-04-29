Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin stößt an einer Ein- und Ausfahrt mit BMW zusammen

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Berliner Straße stieß eine Radfahrerin am Dienstag (28.04.) gegen 12.35 Uhr vor der Ein- und Ausfahrt einer Tankstelle mit einem BMW zusammen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 36-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Preußerstraße. Sie gab bei der Unfallaufnahme an, das Auto beim Vorbeifahren an der Einfahrt des Tankstellengeländes übersehen zu haben. Der 57-jährige Fahrer des BMW wollte zu dieser Zeit rechts abbiegen. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme an, dass er sich langsam auf den Gehweg vorgetastet habe und aufgrund des Verkehrsaufkommens einige Sekunden auf dem Gehweg stehen geblieben sei, als es zum Zusammenstoß mit der Hagenerin kam. Die 36-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Frau wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

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