Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Randalierer zur Mittagszeit - Zeugen gesucht

Stadtoldendorf (ots)

Am Dienstagmittag (30.09.25), kurz nach 12:00 Uhr verübte eine männliche Person in Stadtoldendorf in der Pfarrstraße eine Sachbeschädigung an Utensilien eines örtlichen Kindergartens und trat im weiteren Straßenverlauf Richtung Schulstraße an mehrere parkende Pkw. Weiterhin kam es in der parallel verlaufenden Neuen Straße zu weiteren Vandalismustaten. So wurden vermutlich durch die gleiche Person dort Briefe aus öffentlich zugänglichen Briefkästen entnommen, zerrissen und weggeworfen.

Zeugen, die zu der agierenden Person Mitteilungen machen können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Stadtoldendorf in Verbindung zu setzen (05532/504750).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell