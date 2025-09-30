PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Randalierer zur Mittagszeit - Zeugen gesucht

Stadtoldendorf (ots)

Am Dienstagmittag (30.09.25), kurz nach 12:00 Uhr verübte eine männliche Person in Stadtoldendorf in der Pfarrstraße eine Sachbeschädigung an Utensilien eines örtlichen Kindergartens und trat im weiteren Straßenverlauf Richtung Schulstraße an mehrere parkende Pkw. Weiterhin kam es in der parallel verlaufenden Neuen Straße zu weiteren Vandalismustaten. So wurden vermutlich durch die gleiche Person dort Briefe aus öffentlich zugänglichen Briefkästen entnommen, zerrissen und weggeworfen.

Zeugen, die zu der agierenden Person Mitteilungen machen können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Stadtoldendorf in Verbindung zu setzen (05532/504750).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Polizeistation Stadtoldendorf
PHK Holger Scheffel
Telefon: 05532/504750
E-Mail: poststelle@pst-stadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 15:11

    POL-HM: Verfolgungsfahrt: Fahrer flüchtet zu Fuß weiter

    Ottenstein (ots) - Am Sonntag (28.09.2025) kam es in Ottenstein zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender fußläufiger Flucht des Fahrers. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 21:35 Uhr ein Pkw VW, welcher zwischen Ottenstein und Hohe die K38 verbotswidrig befuhr. Die Polizisten forderten den Fahrer des Pkw auf, zu stoppen. Dieser missachtete jedoch die Zeichen der Beamten und beschleunigte sein Fahrzeug stark über ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:29

    POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Wohnung

    Hameln (ots) - Am Freitag (26.09.2025) kam es am Mertensplatz in Hameln zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Zwischen 10:00 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu den Räumen und entwendeten Wertgegenstände. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren