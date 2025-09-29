Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Wohnung

Hameln (ots)

Am Freitag (26.09.2025) kam es am Mertensplatz in Hameln zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Zwischen 10:00 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu den Räumen und entwendeten Wertgegenstände.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell