Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb zieht Jacke und Schuhe an und will Geschäft verlassen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (29.04.2026) versuchte ein 50-Jähriger eine Jacke und Schuhe aus einem Bekleidungsgeschäft am Friedrich-Ebert-Platz zu stehlen. Er begab sich um 13.10 Uhr in das Geschäft und wurde dabei beobachtet, wie er sich eine hochwertige Jacke anzog und damit anschließend das Geschäft verlassen wollte. Bevor er jedoch unbemerkt flüchten konnte, sprach ihn ein Mitarbeiter an und verständigte die Polizei. Der Mitarbeiter erkannte, dass der Tatverdächtige abgesehen von der Jacke auch Schuhe trug, die in dem Geschäft verkauft werden. Es stellte sich heraus, dass der 50-Jährige seine zuvor getragenen Schuhe in einem Schuhkarton verstaut und stattdessen ein neues Modell angezogen hatte.

Die Beamten fanden bei dem 50-Jährigen zudem eine weitere Jacke, Badeschlappen und Unterhosen, die verpackt waren und bei denen es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt. Die eingesetzten Polizisten stellten die Waren sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (rst)

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