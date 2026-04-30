Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung zur Nachtzeit in Altenhagen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29.04.2026) auf Donnerstag ist es in Altenhagen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich Brinkstraße, Röntgenstraße oder Alleestraße. Ein alkoholisierte 34-jähriger Mann wurde dabei von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen und erlitt leichte Verletzungen. Der genaue Ablauf des Geschehens ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (sch)

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