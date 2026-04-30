Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Fahrgast beschimpft Taxifahrer und versucht, ihn zu schlagen

Hagen-Haspe (ots)

Ein Taxifahrer wurde am Mittwoch (29.04.2026) von zwei Fahrgästen in Haspe beleidigt. Zudem versuchte einer der beiden, den Fahrer zu schlagen.

Das Duo sprach den 62-jährigen Taxifahrer an seinem Stand im Bereich der Berliner Straße / Corbacher Straße um circa 17 Uhr an. Er verwies die beiden Männer an ein anderes Taxi, bei dem die Fahrt jedoch aufgrund einer anderen Buchung nicht mehr möglich war. Daraufhin nahm der 62-Jährige die Fahrt an und die beiden Männer stiegen hinten in das Taxi ein. Sie begannen, den Taxifahrer lautstark zu beleidigen. Einer der Männer erwies sich dabei als besonders aggressiv und offenbar alkoholisiert. Der 62-Jährige forderte ihn auf, aus dem Auto zu steigen und öffnete ihm von außen die Tür. Er stieg daraufhin aus und versuchte, den Fahrer zu schlagen. Dem 62-Jährigen gelang es jedoch, auszuweichen und blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Polizei wurden hinzugezogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 63-Jährigen und den 30-Jährigen ein. Letzterer erwies sich als bereits einschlägig polizeibekannt und erhielt eine gesonderte Gefährderansprache. (rst)

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