Polizei Hagen

POL-HA: Führerloser Bus im Lennetal

Hagen (ots)

Am 01.05. wird in den frühen Morgenstunden ein hell erleuchteter Linienenbus mit geöffneten Türen mitten auf der Fahrbahn in der Buschmühlenstraße gemeldet. Der eingesetzte Streifenwagen konnte einen von Innen beschädigten Bus vorfinden. Als Besitzer des Busses konnte ein nicht örtlich ansässiges Unternehmen identifiziert werden. Ein Schlüssel steckte nicht im Zündschloss. Wie der Bus mitten auf die Buschmühlenstraße kam ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.KR

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