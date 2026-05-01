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Polizei Hagen

POL-HA: Nach Randale ins Gewahrsam

Hagen (ots)

Ein 51-jähriger Mann randalierte am 30.04.2026 gegen 23:00 Uhr in der Rembergstraße. Bei Eintreffen der Polizei konnte die gesamte Familie angetroffen werden, wobei der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte und gegenüber den Beamten aggressiv war. Die Parteien wollten zunächst getrennte Wege gehen. Nach Verlassen des Hauses konnte die Polizei erneut Geschrei im Haus vernehmen und kehrte unverzüglich zur Einsatzörtlichkeit zurück. Erneut war der Mann aggressiv gegenüber den Beamten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.KR

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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