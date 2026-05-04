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Polizei Hagen

POL-HA: Männer leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Sonntag (03.05.2026) wurde ein 32-jähriger Mann auf bislang ungeklärte Weise mit einem Messer vor einer Diskothek in der Hochstraße verletzt. Sein 25-jähriger Bekannter hielt zum Einsatzzeitpunkt ein Messer in der Hand und flüchtete. Er konnte gestellt werden, leistete im weiteren Verlauf jedoch gemeinsam mit dem 32-Jährigen Widerstand. Beide mussten ins Polizeigewahrsam.

Der Einsatz ereignete sich gegen 2.30 Uhr, als eine Streifenwagenbesatzung auf Streitigkeiten einer Gruppe aufmerksam wurde. Die Polizisten näherten sich dem Geschehen und stellten fest, dass ein Mann Schnittverletzungen aufwies und ein anderer Mann ein Messer in der Hand hielt.

Dieser bedrohte die Beamten, die ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe aufforderten, das Messer fallen zu lassen. Der Aufforderung kam er jedoch nicht nach, sondern flüchtete und warf das Messer weg. Die Beamten eilten ihm hinterher und konnten ihn im Bereich Hochstraße / Bergischer Ring stoppen. Dort versuchte er, sich der Fixierung durch einen der eingesetzten Polizisten mittels Schlägen zu entziehen. Zugleich mischte sich der zuvor beteiligte 32-Jährige ein. Er kam hinzu und versuchte ebenfalls, eine eingesetzte Beamtin zu schlagen, um den 25-Jährigen zu befreien. Beide Männer sperrten sich, konnten jedoch durch hinzugezogene Kräfte fixiert und in Gewahrsam genommen werden.

Die Beamten fanden das weggeworfene Messer mit Blutanhaftungen und stellten es als Beweismittel sicher. Gegen die beiden Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (rst)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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