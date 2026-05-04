Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb rangelt mit Mitarbeiter und flüchtet - wer kennt den Täter?

Hagen-Boele (ots)

Am Samstagmittag (02.05.2026) beging ein bislang unbekannter Mann einen räuberischen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Fröbelstraße. Der Mann erschien um etwa 11.50 Uhr in dem Geschäft und wurde von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er Ware in eine Tasche steckte und den Laden verlassen wollte. Der Mitarbeiter hielt den Dieb auf und hielt ihn fest. Daraufhin versuchte der Mann, sich loszureißen und es kam zu einer Rangelei zwischen den Männern. Dem Täter gelang es, mitsamt dem Diebesgut in Richtung Pappelstraße zu flüchten.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlank, dunkelblonde Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet u.a. mit einer Jeanshose.

Nun bittet die Kriminalpolizei um weitere Angaben von Zeugen, um den Mann identifizieren zu können. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 der Polizei Hagen melden. (rst)

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