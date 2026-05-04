Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer ist nicht ortskundig und verunfallt in Kurvenbereich

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Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (03.05.2026) verunfallte in Hohenlimburg ein 29-jähriger Motorradfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Der Mann aus Lünen fuhr um circa 14.45 Uhr auf der Straße "Schälk" in Richtung Schwerte und verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Infolgedessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Cupra Formentor. Das Motorrad der Marke Suzuki sowie der 29-Jährige gingen zu Boden. Der 69-jährige Autofahrer kümmerte sich um den verletzten Mann und verständigte die Polizei. Der Lüner erklärte bei der Unfallaufnahme, dass er nicht ortskundig ist und die an der Unfallstelle befindliche Kurve falsch eingeschätzt und dadurch die Kontrolle verloren hatte.

Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den Mann und brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wiesen durch den Zusammenstoß starke Schäden auf. Sie mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten polizeiliche Einsatzkräfte die Straße. (rst)

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