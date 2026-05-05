Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt in Auto und flüchtet: Drogenvortest und Atemalkoholtest führen zu weiterer Strafanzeige

Hagen-Mitte (ots)

Eine Zeugin sah am Montag (04.05.) gegen 16.50 Uhr einen Mann in der Arndtstraße, der augenscheinlich kurz zuvor mit seinem Fahrrad in ein geparktes Auto gefallen war. Der 44-Jährige sei verletzt gewesen, lehnte an der Beifahrertür des Mercedes und versuchte, sich aufrecht hinzustellen. Nachdem die Zeugin zu ihm auf die Straße trat und mit ihm sprach, entfernte sich der Hagener mit seinem Fahrrad. Er machte einen alkoholisierten Eindruck auf sie. Zudem lagen auf dem Boden mehrere Glasscherben einer Bierflasche.

Später kehrte der Mann während der Unfallaufnahme durch die Polizei zurück. Er gab an, dass er von seinem Fahrrad heruntergefallen sei. Dabei sei er gegen das Auto gestürzt. Einen Schaden habe er jedoch nicht feststellen können. Die Zeugin gab an, dass sie ihn während des Gespräches jedoch auf Beschädigungen an dem Mercedes aufmerksam gemacht habe. Der leicht verletzte 47-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Er führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Das Gerät zeigte 1,5 Promille an. Auch ein Drogenvortest verlief positiv auf gleich zwei Substanzen. Der Hagener musste aufgrund der Feststellungen eine Blutprobe zur weiteren Prüfung abgeben. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. (arn)

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