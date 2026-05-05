Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst kontrolliert per Haftbefehl gesuchten Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.2026) hielten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen in Haspe einen Autofahrer an, der per Haftbefehl gesucht wurde und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten kontrollierten den 34-jährigen Gevelsberger gegen 16.30 Uhr in der Enneper Straße. Auf Nachfrage konnte er ihnen keinen Führerschein vorzeigen. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem ermittelten die Beamten, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges vorlag. Die darin festgelegte Geldstrafe bezahlte er vor Ort. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sen)

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