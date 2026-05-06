Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann versetzt Sicherheitsdienst am Hauptbahnhof Kopfstoß

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versetzte dem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Dienstagabend (05.05.2026) am Hauptbahnhof einen Kopfstoß und flüchtet anschließend unerkannt. Der Angreifer war gegen 20 Uhr mit dem 30-Jährigen auf dem Berliner Platz in Streit geraten. Grund dafür war, dass der Security-Mitarbeiter den Unbekannten des Platzes verweisen wollte. Nach dem Kopfstoß flüchtete der Mann in Richtung des Märkischen Rings. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Er beschrieb den Angreifer als etwa 180 cm bis 185 cm groß und schätzte ihn auf 35 bis 40 Jahre. Er hatte eine Glatze und trug einen grauen Jogginganzug. Die Kripo ermittelt wegen der Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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