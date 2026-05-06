Polizei Hagen

POL-HA: Senior biegt auf Fahrbahn und verursacht Unfall in fließendem Verkehr

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Hagen-Eilpe (ots)

An der Eilper Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag (05.05.2026) ein Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines Audi A3 befand sich um 14.15 Uhr auf einem Gelände auf Höhe der Hausnummer 136 und beabsichtigte, nach links in Richtung Frankfurter Straße auf die Fahrbahn zu fahren. Als der Hagener sich in den fließenden Verkehr einordnen wollte, kollidierte er jedoch mit einem Dacia Dokker eines 26-jährigen Mannes aus Schalksmühle, der mit einer Beifahrerin unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitten die beide Insassen leichte Verletzungen. Der Senior aus Hagen blieb unverletzt. Er erklärte gegenüber den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme, dass er nicht auf den Verkehr geachtet hatte und er daher den Unfall verursacht hatte.

An dem Audi und dem Dacia stellten die Einsatzkräfte abgebrochene Fahrzeugteile, Deformationen sowie Kratzer fest. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernimmt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (rst)

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