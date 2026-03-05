PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kirchstraße
Koppelstraße

FW-KLE: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kirchstraße / Koppelstraße
Bedburg-Hau (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.2026) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zusammen mit dem Rettungsdienst des Kreises Kleve um 06:20 Uhr mit dem Einsatzstichwort Verkehrsunfall in den Kreuzungsbereich Kirchstraße / Koppelstraße im Ortsteil Qualburg alarmiert.

Vor Ort war es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, sie waren jedoch nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Beide Verletzte wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden die Unfallstelle sowie die beteiligten Fahrzeuge abgesichert. Zudem nahmen die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel auf und stellten den Brandschutz sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 07:40 Uhr beendet werden. Die Einsatzleitung lag bei Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau
Pressesprecher
Michael Hendricks
Telefon: 02821 / 7 38 92 97
Telefax: 02821 / 7 38 92 98
E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.nrw
https://feuerwehr-bedburg-hau.nrw

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell

