Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: unbekannte Täter gehen motorisierte Zweiräder an

Frankenthal (ots)

In der Zeit vom 20. auf den 21.2.2026 machen sich unbekannte Täter an insgesamt 7 Kleinkraft- und Leichtkrafträdern zu schaffen. In der Gabelsberger Straße, dem Mohrengässchen, dem Gladiolenweg und im Richard-Wagner-Ring wurde durch die unbekannte Täterschaft versucht insgesamt 6 Fahrzeuge, davon zwei Leichtkrafträder und vier Kleinkrafträder, zu entwenden. Der oder die Täter bewegten die Fahrzeuge einige Meter vom Ursprünglichen Abstellort, manipulierten an der Startvorrichtung und beschädigten die Fahrzeuge dadurch. In den 6 Fällen gelang es ihnen am Ende nicht die Fahrzeuge zu starten und letztlich zu entwenden. Alle wurde in der unmittelbaren Umgebung wieder aufgefunden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro

Im gleichen Zeitraum wurde in der Speyerer Straße ein E-Scooter im Wert von 300 EUR entwendet. Dieser konnte bisher nicht aufgefunden werden und wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

