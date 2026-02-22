Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet betrunkenen Fahrzeugführer in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Samstagabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Pkw-Fahrer: Dieser fahre recht riskant, außerdem auch in Schlangenlinien. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes konnte der 31-jährige Fahrer schließlich von der Polizei kontrolliert werden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Bei dem Fahrer wurde sodann eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Ihm droht außer neben einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis auch eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell