Polizei Hagen

POL-HA: Mann ignoriert immer wieder Hausverbot

Hagen-Emst (ots)

Dienstagabend (05.05.) suchte ein Mann trotz eines bestehenden Hausverbotes immer wieder ein Haus in der Elmenhorststraße auf. Die Eigentümer hatten dem 44-Jährigen ein schriftliches Hausverbot erteilt. Polizisten trafen gegen 22.15 Uhr auf den Hagener und erteilten ihm einen Platzverweis. Zunächst kam er diesem nach. Im weiteren Verlauf der Nacht verständigten Anwohner jedoch erneut die Polizei, weil der Mann erneut an der Anschrift erschien. Er musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden und erhielt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (arn)

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