Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche bei Verkehrsunfall in Boele schwer verletzt

Hagen-Boele (ots)

Eine 14-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag (05.05.2026) bei einem Verkehrsunfall in Boele schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr eine 82-jährige Autofahrerin mit ihrem Toyota über die Helfer Straße in Richtung Pappelstraße. Die Jugendliche trat ersten Ermittlungen zufolge plötzlich und unvermittelt zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die 82-jährige Autofahrerin eine Kollision mit der Fußgängerin nicht verhindern. Die 14-Jährige schlug mit ihrem Kopf auf die Motorhaube des Toyota und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Dortmunder Spezialklinik. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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