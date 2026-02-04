Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf dem Parkplatz Sentmaringer Weg/Geiststraße - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Münster (ots)

Am vergangenen Mittwoch (28.01.) zwischen 08:30 Uhr und 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz am Sentmaringer Weg/Ecke Geiststraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der graue Mercedes stand im Unfallzeitraum auf dem Parkplatz Geistmarkt, als ein unbekanntes Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes kollidierte und diesen erheblich beschädigte. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Im Unfallzeitraum hat der Wochenmarkt auf dem Parkplatz stattgefunden. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell