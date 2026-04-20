Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Aggressiver Mann ignoriert Platzverweis und bedroht Einsatzkräfte

Rostock (ots)

Ein 41-jähriger Mann löste gestern Abend am Rostocker Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz aus. Zunächst stritt er mit einer weiteren alkoholisierten Person. Kurz darauf meldete ein Mitarbeiter eines Geschäfts, dass der Mann Alkohol gestohlen hatte.

Der Beschuldigte begegnete den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei aggressiv gegenüber. Bei dem Versuch einen Beamten wegzustoßen brachten die Bundespolizisten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille.

Nachdem sich der Mann beruhigte, lösten sie Beamten die Fesselung und erteilten ihm einen Platzverweis. Zudem erhielt er ein Hausverbot durch die DB-Sicherheit. Dieses missachtete er und kehrte kurze Zeit später zurück. Da er weiterhin aggressiv auftrat, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachte des Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Bedrohung ein.

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