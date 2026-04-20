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Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Aggressiver Mann ignoriert Platzverweis und bedroht Einsatzkräfte

Rostock (ots)

Ein 41-jähriger Mann löste gestern Abend am Rostocker Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz aus. Zunächst stritt er mit einer weiteren alkoholisierten Person. Kurz darauf meldete ein Mitarbeiter eines Geschäfts, dass der Mann Alkohol gestohlen hatte.

Der Beschuldigte begegnete den alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei aggressiv gegenüber. Bei dem Versuch einen Beamten wegzustoßen brachten die Bundespolizisten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille.

Nachdem sich der Mann beruhigte, lösten sie Beamten die Fesselung und erteilten ihm einen Platzverweis. Zudem erhielt er ein Hausverbot durch die DB-Sicherheit. Dieses missachtete er und kehrte kurze Zeit später zurück. Da er weiterhin aggressiv auftrat, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachte des Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Bedrohung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

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