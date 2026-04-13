Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: S-Bahn während der Fahrt besprüht
Rostock (ots)
Zeugen meldeten der Bundespolizeiinspektion Rostock am Samstagabend (11. April 2026), dass unbekannte(r) Täter eine S-Bahn auf der Bahnstrecke vom Haltepunkt Parkstraße Richtung Rostock Hauptbahnhof während der Fahrt besprühte(n). Ersten Ermittlungen zufolge brachte(n) der/die derzeit unbekannte(n) Täter während der baustellenbedingten Langsamfahrt der S-Bahn einen Schriftzug in einer Größe von ca. 9 Quadratmetern in blauer Farbe an. Durch die veranlasste Streckensperrung kam es bei drei Zügen zu Verspätungen, zu drei Komplettausfällen, zwei Teilausfällen und vier Umleitungen. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.
In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um weitere Mithilfe. Wer hat am Samstagabend gegen 20:15 Uhr verdächtige Personen am S-Bahnhaltepunkt Parkstraße oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
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Anja Kosmalla
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