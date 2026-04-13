Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Betrunkene Frau randaliert in Bützow - Zugbegleiterin bedroht und beleidigt

Rostock (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 12. April 2026 sorgte eine stark alkoholisierte Frau am Bahnhof Bützow für einen Polizeieinsatz: Sie übertrat Gleisanlagen, beleidigte und bedrohte eine Zugbegleiterin und leistete im weiteren Verlauf gegen die eingesetzten Beamten Widerstand.

Um 06:37 Uhr alarmierten Zeugen die Bundespolizei über zwei randalierende Personen im Regionalexpress RE 4 am Bahnhof Bützow. Als die Bundespolizisten eintrafen, war die Beschuldigte bereits geflüchtet. Die ebenfalls vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Landespolizei (PI Güstrow), befragten Zeugen und übergaben die gewonnenen Erkenntnisse unmittelbar an die Bundespolizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Feststellung der 20-jährigen Deutschen in unmittelbarer Nähe. Da sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, brachten die Beamten sie zu Boden und fesselten sie.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die Beschuldigte am Bahnhof Bützow die Gleise. Als die Zugbegleiterin sie daraufhin ansprach, reagierte die Frau mit massiven Beleidigungen, bedrohte sie, trat in ihre Richtung und warf mit einem Schraubglas. Die Zugbegleiterin blieb körperlich unverletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der Beschuldigten einen Wert von 1,54 Promille. Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung sowie des unbefugten Betretens von Gleisanlagen ein.

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