Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Rostock (ots)

Am Mittwochmorgen, den 15. April 2026 vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock am Warnemünder Cruise Center auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAmar einen Untersuchungshaftbefehl.

Das Amtsgericht Schweinfurt erließ diesen gegen einen 46-jährigen Deutschen wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum bandenmäßigen Anbau, Herstellen und Handeltreiben von Cannabis in nicht geringer Menge, der Entziehung elektrischer Energie sowie der Beihilfe zum bandenmäßigen Handeltreiben mit Marihuana in nicht geringer Menge. Die Bundespolizisten führten den Mann dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Rostock vor. Dieser bestätigte die Untersuchungshaft. Im Verlauf des Vormittags erfolgte die Überstellung des Mannes in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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