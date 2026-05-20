POL-K: 260520-2-K Tötungsdelikt in Neubrück - Polizei nimmt dritten Tatverdächtigen in Österreich fest
Köln (ots)
Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom
5. Mai, Ziffer 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6269162
13. Mai, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6274809
Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Nach dem mutmaßlichen Überfall in Köln Neubrück, bei dem ein 93 Jahre alter Mann in seinem Haus getötet wurde, ist am Dienstagabend (19. Mai) ein dritter Tatverdächtiger (36) festgenommen worden.
Nach dem Fahndungsaufruf und der Veröffentlichung der Lichtbilder waren u.a. Hinweise zum Aufenthaltsort des 36-Jährigen eingegangen. Einsatzkräfte der Polizei Salzburg nahmen den aus Nordmazedonien stammende Mann im Bereich des Salzburger Bahnhofes fest. Die Staatsanwaltschaft Köln hat zum Zweck der Strafverfolgung die Auslieferung des 36-Jährigen beantragt.
Bereits am 12. Mai hatte Kriminalpolizei zwei mutmaßlich an der Tat beteiligte Männer (30, 59) festgenommen.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 13. Mai wird hiermit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage für die Verwendung der Bilder entfällt. (bg/al)
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