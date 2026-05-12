PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach versuchtem Raub

Lüdenscheid (ots)

Ein 44 Jahre alter Lüdenscheider sollte gestern an der Graf-von-Galen-Straße ausgeraubt werden. Gegen 12 Uhr kamen zwei Personen auf ihn zu und forderten Geld und Handy. Nach ersten Angaben sei der 44-Jährige von beiden geschlagen und getreten worden. Er rief um Hilfe. Als eine Zeugin hinzustieß, liefen sie in Richtung Heedfelder Straße davon. Die Kripo ermittelt nun zu den Tatverdächtigen und bittet unter 0235190990 um Hinweise. Einer der Täter konnte als klein und dick beschrieben werden. Er habe eine dunkle Jogginghose und ein Basecap getragen, sowie einen dunklen Sportbeutel auf dem Rücken gehabt. Er sei etwa 25-30 Jahre alt. Wer hat ihn oder die andere Person gesehen? (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren