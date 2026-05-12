Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach versuchtem Raub

Lüdenscheid (ots)

Ein 44 Jahre alter Lüdenscheider sollte gestern an der Graf-von-Galen-Straße ausgeraubt werden. Gegen 12 Uhr kamen zwei Personen auf ihn zu und forderten Geld und Handy. Nach ersten Angaben sei der 44-Jährige von beiden geschlagen und getreten worden. Er rief um Hilfe. Als eine Zeugin hinzustieß, liefen sie in Richtung Heedfelder Straße davon. Die Kripo ermittelt nun zu den Tatverdächtigen und bittet unter 0235190990 um Hinweise. Einer der Täter konnte als klein und dick beschrieben werden. Er habe eine dunkle Jogginghose und ein Basecap getragen, sowie einen dunklen Sportbeutel auf dem Rücken gehabt. Er sei etwa 25-30 Jahre alt. Wer hat ihn oder die andere Person gesehen? (lubo)

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