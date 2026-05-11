Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Hemer: Über 400 Verstöße an einem Tag

Hemer (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet hat die Polizei heute zahlreiche Verstöße registriert. An zwei Messstellen wurden insgesamt über 3.600 Fahrzeuge überprüft.

An der Ihmerter Straße in Bredenbruch passierten zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr 1090 Fahrzeuge das Messgerät. Hier wurden 109 Verwarngelder fällig und 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Ein Pkw-Fahrer (MK) wurde mit 65 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen; ihn erwartet ein Fahrverbot.

Noch häufiger löste das Messgerät an der Iserlohner Straße aus. Von 08:31 Uhr bis 13:15 Uhr kontrollierten die Beamten dort 2531 Fahrzeuge. Die Bilanz: 233 Verwarngelder und 52 Anzeigen. Zwei Fahrer müssen ihren Führerschein abgeben. Den Tageshöchstwert erreichte ein Pkw mit MK-Kennzeichen, der mit 66 km/h durch die 30er-Zone fuhr.

Die Polizei mahnt: Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Weitere Kontrollen im Kreisgebiet folgen. (dill)

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