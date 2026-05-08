Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in Schwebebahnstation

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Morgen (08.05.) einen Brand in der Schwebebahnstation Völklinger Straße gelöscht. Dem Fahrer einer Schwebebahn war gegen 5:30 Uhr aufgefallen, dass es im Bereich der Stromschiene brannte. Er hielt die Schwebebahn so an, dass alle Passagiere aussteigen und die Station ohne Gefahr verlassen konnten. Im Bereich der Brandstelle tropfte zu dieser Zeit heißes Material auf den Bahnsteig. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer mit kleinem Gerät schnell löschen konnte. Gebrannt hatte eine Kunststoffverbindung zwischen zwei Stromschienen. Die WSW forschen jetzt nach der Ursache. Dank des umsichtigen Handelns des Fahrers war kein Einsatz von Höhenrettern der Feuerwehr notwendig. Es wurde niemand verletzt.

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