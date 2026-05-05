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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Kellerbrand in Hochhaus

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend einen Kellerbrand in einem Hochhaus im Stadtteil Nächstebreck-West gelöscht. Das Feuer war kurz vor 18 Uhr in einem der Häuser in der Hochhaussiedlung Sternenberg ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zunächst mit rund 45 Einsatzkräften an. In dem Keller brannte Unrat. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Keller baulich vom Rest des Hochhauses getrennt ist und kein Rauch ins Treppenhaus oder die Wohnungen gezogen war. Die Bewohner konnten alle in ihren Räumlichkeiten bleiben, ein Teil der Feuerwehrleute zog wieder ab. Das Feuer war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Allerdings musste nach Ende der Löscharbeiten ein Aufzugschacht belüftet werden, weswegen der Einsatz bis nach 21 Uhr dauerte. Beteiligt waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Löschzüge Dönberg und Nächstebreck der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brandursache zu klären ist Sache der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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